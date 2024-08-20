Muğla’nın Dalaman ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen ve 19 çocuk, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Dalaman açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna dair ihbar üzerine, Türk Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 18 göçmen ve 19 çocuk kurtarıldı.