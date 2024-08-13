Muğla’nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen ve Yörük kültürünün yaşatıldığı Devecik-Âmincik Şenliği, yıllar sonra yeniden canlandırıldı. Şenlik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Başkan Aras, yoğun ilgi gördüğü etkinlikte, Yörük kültürünün önemine vurgu yaptı.

Devecik-Âmincik Şenliği

Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahallesi’nde düzenlenen Devecik-Âmincik Şenliği, yılların ardından yeniden hayata geçirildi. Seydikemer Çobanisa Mahalle Muhtarlığı ve Seydikemer Çobanisalılar Derneği tarafından organize edilen bu etkinlik, yöre halkının kültürel mirasına sahip çıkma çabasını gözler önüne serdi.

Başkan Ahmet Aras’a yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şenlikte vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Seydikemer halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Aras, bu tür etkinliklerin devam etmesi için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Başkan Aras’a, Seydikemer Çobanisa Mahalle Muhtarlığı ve Seydikemer Çobanisalılar Derneği tarafından bir plaket takdim edildi.

Yörük kültürünün geleceğe aktarılması

Şenlikte bir konuşma yapan Başkan Ahmet Aras, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Aras, "Yörük çadırında tüten duman bu memleketin teminatıdır" diyen Aras, devecilik geleneğinin Yörüklerin tarihindeki yerini vurguladı. "Biz devecilik yapan bir kültürden geliyoruz. Bu şenlikte Yörük Türkmen adetlerimizi unutmadan, yaşatmaya devam ediyoruz. Kültürüne ve tarihine sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, şenliğin geleceğe yönelik önemini de dile getirerek, bu tür etkinliklerin çocuklara ve gençlere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Aras, "Bu yaşattığımız örf ve adetlerimizi çocuklarımıza aşılamalıyız ki eskiyi unutmayalım. Bu tür etkinlikler, kültürel mirasımızın gelecek nesillere taşınmasında büyük rol oynuyor" dedi.