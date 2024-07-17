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Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fransız uyruklu 12 yaşındaki E.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye ve Dalaman ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Sürücüler ile 5'i Fransız uyruklu, 11 kişi yaralandı.

Muğla'da prizden çıkan yangın evi kül etti

Muğla'da prizden çıkan yangın evi kül etti

Fransız uyruklu N.L. idaresindeki 34 HBK 673 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek Tüneli çıkışındaki kavşakta, D.A. yönetimindeki 09 K 6044 plakalı otomobille çarpıştı.

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