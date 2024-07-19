Edinilen bilgilere göre, Alzheimer hastası olan Sabriye Dedeoğlu, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamadı. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, Dedeoğlu'nun en son Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana girdiği belirlendi.

Arama kurtarma faaliyetleri yoğunlaştırıldı

Bu bilgi doğrultusunda, arama kurtarma ekipleri, Sabriye Dedeoğlu'nun bulunması için bölgedeki çalışmalara ağırlık verdi. Ekipler, ormanlık alanda yoğun bir şekilde arama yaparak, yaşlı kadının izini bulmaya çalışıyor. Arama faaliyetleri, 5. gününde de tüm hızıyla devam ediyor.

Halkın desteği bekleniyor

Muğla ilinde yürütülen bu kritik arama çalışmaları, bölgedeki halk tarafından yakından takip ediliyor. Sabriye Dedeoğlu'nun bulunması için yapılan çağrılara halkın da destek vermesi bekleniyor. Ekipler, kaybolan kadının sağ salim bulunması için tüm olanaklarını seferber etmiş durumda. Sabriye Dedeoğlu'nun bulunması için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.