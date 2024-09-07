Henüz nedeninin belirlenemediği yangının ihbarı üzerine bölgeye hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının büyümemesi için ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalelerine başlandı.

Havadan müdahalede, yangının yayılmasını önlemek amacıyla uçak ve helikopterler kullanılırken, karadan ise arazözler ve yangın söndürme ekipleri aktif olarak çalışıyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen yangını kontrol altına almak ve daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanları için herhangi bir tehlike olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın gelişmeleri yakından takip ediliyor.