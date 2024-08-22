Muğla’da Orman Yangınları Ile Mücadele Için Toplantı Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Milliyet Gazetesi işbirliğiyle "Ciğerlerimiz ve Geleceğimiz Yanmasın" mottosuyla Orman Yangınları ile Mücadele toplantısı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda öne çıkan konular

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Yangın Ekoloji Uzmanı Tuncay Neyişçi, ABC News Türkiye temsilcisi Engin Baş, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve birçok vatandaş katıldı. Toplantıda, orman yangınlarının sebepleri, küresel ısınma ve hava sıcaklıklarının yangınlarla ilişkisi, yangın sonrası ormanların korunması ve halkın bilinçlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

Tuncay Neyişçi’den önemli uyarılar

Toplantıya online olarak katılan Yangın Ekoloji Uzmanı Tuncay Neyişçi, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Neyişçi, yangın sonrası ormanların bir yıl süreyle kendi haline bırakılması gerektiğini, ancak kendini yenileyemeyen alanlar için özel çalışmalar yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, yangın riski taşıyan alanlarda uyarı levhalarının artırılması gerektiğine dikkat çekti.

“Yangınla mücadeleden daha önemlisi yangını önlemek”

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris’te yaşanan büyük yangınların yalnızca ormanları değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi de olumsuz etkilediğini belirtti. Ünlü, yangında sadece ağaçların ve hayvanların değil, aynı zamanda arıcıların ve bal üreticilerinin de büyük zarar gördüğünü ifade etti. “Bu sebeple yangınla mücadeleden daha da önemlisi yangını önlemek” diyen Ünlü, toplantının Marmaris için büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Yangınları çıkmadan önlemek zorundayız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantıda yaptığı konuşmada, Muğla'nın büyük orman alanlarının son yıllarda çıkan yangınlarla büyük zarar gördüğünü ifade etti. Aras, yangınların sadece geçmişin değil, geleceğin de büyük bir sorunu olduğunu belirtti. Yangınları önlemenin, çıkan yangınlarla mücadele etmekten daha önemli olduğuna dikkat çeken Aras, yerel yönetimlerin, Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların bu konuda birlikte çalışmasının önemini vurguladı.