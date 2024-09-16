Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Turunçgil zararlısı uzun antenli böcek ile mücadele amacıyla Yuvarlakçay kenarındaki çınar ağaçlarına biyolojik preparat uygulandı.

Ekolojik denge korunuyor

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muğla'mızın her ilçesine değer katan yerel ürünlerimizin sürekliliği ve ekolojik dengenin korunması için çalışmaya devam ediyoruz. İlimizde bu yıl tespit edilen karantina zararlısı Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile mücadele kapsamında, Köyceğiz Yuvarlakçay kenarında bulunan çınar ağaçlarına biyolojik preparat uyguladık. Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ve Köyceğiz Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonuçlarını merakla bekliyoruz. Üreticilerimize bereketli hasatlar dileriz" dedi.