Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılışıyla birlikte "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açılış konuşmasıyla başlayan "Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı", Muğla'da formatör öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanının önderliğinde eğitimde dönüşüm

Toplantıda konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın titiz çalışmaları sonucu hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrenci ve öğretmeni merkeze alan kapsamlı bir eğitim programı olduğunu vurguladı. Çay, "Bu model, sadece bilgiye sahip bireyler değil, aynı zamanda yetkinliklerini pratiğe dökebilen bir toplum oluşturma amacını taşıyor. Siz değerli öğretmenlerimizle bu hedefe emin adımlarla ilerleyeceğiz," dedi.

Öğretmenlerin rolü daha da artıyor

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin detayları formatör öğretmenlerle paylaşıldı ve bu yeni modelin eğitim sahasında nasıl uygulanacağına dair önemli bilgiler verildi. Yeni eğitim modeliyle, öğretmenlerin rol ve sorumluluklarının arttığı ve öğrenci odaklı bir yaklaşımla eğitim kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği vurgulandı.