Muğla’nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Çıkmazı’nda bulunan bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede binayı dumanla kapladı.

Vatandaşlar dumanları fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri, polis ve doğalgaz firması yetkilileri sevk edildi.

İtfaiyeden hızlı müdahale

İtfaiye ekipleri, iki yangın söndürme aracı ve bir acil müdahale aracıyla hızla olay yerine ulaştı. Gaz maskelerini takarak binaya giren ekipler, dumanların yükseldiği çatı katına ulaşarak kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Apartmanda yaşayan vatandaşlar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının büyümeden söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer detaylı bir inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından yangının nedenine dair net bilgilere ulaşılacağı belirtildi.