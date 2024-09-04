Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Muğla Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve Liverpool Hope Üniversitesi’nin de katılım sağladığı beşinci Sosyal Hizmet Kampı, Dalaman Kille Koyu’nda "Dünyadaki Yeni Ekolojik Sosyal Düzende Sosyal Hizmetler" ana temasıyla başladı.

Ekososyal düzen tartışılıyor

2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve bu yıl beşincisi düzenlenen Sosyal Hizmet Kampı, uluslararası bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. 2 Eylül’de başlayan kamp, iklim değişikliğinin sosyal hizmetlere etkisi ve yeni ekososyal düzenin sosyal sorunlarını ele alıyor. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ve İngiltere’den Liverpool Hope Üniversitesi, Canterbury Üniversitesi, Dundee Üniversitesi, Gloucestershire Üniversitesi, Solent Üniversitesi’nden toplam 25 öğrenci bu önemli etkinliğe katılım sağlıyor.

Kampın içeriği ve etkinlikler

Dalaman Kille Koyu’nda 5 gün sürecek olan kampta, gündüzleri mesleki atölye çalışmaları, geziler, kültürel ve sosyal paylaşımlar gerçekleştiriliyor. Akşamları ise konusunda uzman akademisyenler ve çeşitli kurum temsilcileri, iklim değişikliğinin sosyal hizmetler üzerindeki etkilerini tartışmak üzere katılımcılara eğitim veriyor. Toplam 60 katılımcının yer aldığı kampta, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden de 10 uzman personel görev alıyor.

Türkiye ve İngiltere'den akademik katkılar

Sosyal Hizmet Kampı, uluslararası niteliği ve düzenli olarak gerçekleştirilmesi ile Türkiye’deki tek etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bu yılın onur konukları, Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu (IFSW) Avrupa Başkanlığını kısa süre önce bırakan Ana Radulescu ve IFSW’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Herbert Paulischin. Ayrıca, Liverpool Hope Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Acar, SHUDER Genel Sekreteri Abidin Özdemir, SHUDER İzmir Şube Başkanı Tufan Fırat ve SHUDER Muğla Şube Başkanı Ertan Öztürk’ün koordinasyonunu sağladığı kampta, Türkiye ve İngiltere’den toplam 8 öğretim üyesi katılımcılara eğitim veriyor.