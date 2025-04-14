Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda çocuk, engelli ve gençlere yönelik hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. 13 ilçede hayata geçirilen sosyal hizmet projelerine yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Ortaca ve Seydikemer ilçelerine Gündüz Bakımevi, Dalaman, Ortaca ve Yatağan’a ise Kısa Mola Merkezleri kazandırmak için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Sosyal destek hizmetleri yeni ilçelere yayılıyor

Daha önce Menteşe, Fethiye ve Yatağan’da hizmete açılan gündüz bakımevlerinin ardından, Ortaca ve Seydikemer’de açılacak yeni gündüz bakımevleri ile birlikte okul öncesi çocuklara yönelik eğitim ve bakım hizmetleri il genelinde daha geniş bir alana yayılmış olacak.

Ayrıca, engelli bireylerin ailelerine yönelik olarak Menteşe, Marmaris, Milas, Fethiye, Bodrum ve Datça’da faaliyet gösteren Kısa Mola Merkezlerinin bir benzeri de Dalaman, Ortaca ve Yatağan’da hizmete açılıyor. Bu merkezler sayesinde, bakıma muhtaç bireylerin ailelerine kısa süreli dinlenme ve kişisel zaman imkânı sağlanıyor.

Seydikemer’e Gençlik Evi geliyor

Muğla’yı tercih eden üniversite öğrencileri için sosyal alanları genişletme hedefi doğrultusunda, Seydikemer ilçesinde Gençlik Evi projesi de tamamlandı. Gençlerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda planlanan bu proje, sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini destekleyecek çok amaçlı bir merkez olarak yakın zamanda hizmete açılacak.

Başkan Aras: “Çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmek, en büyük sorumluluğumuz"

13 ilçesi, 574 mahallesi ile geniş bir coğrafyaya sahip olan Muğla’da hizmet ve projelerine devam ettiklerini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşlara ulaşan, sosyal ve ekonomik hayatlarına katkı sunan çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Aras; “Gündüz Bakımevleri ve Kısa Mola Merkezleri, özellikle fedakâr annelerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, çocuklarımızın güvenli ve nitelikli ortamlarda gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biridir. Göreve geldiğimizde, il genelinde bu merkezlerin sayısını artıracağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü tutmanın ve kısa sürede önemli adımlar atmanın gururunu yaşıyoruz. Hem çocuklarımızın hem de ailelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına katkı sunuyor olmak bizler için büyük bir mutluluk. Bizler, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın her şeyin en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Onların güvenle büyüyebileceği, öğrenebileceği ve sosyalleşebileceği alanları çoğaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Muğla’mızın her köşesinde çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etmek, en büyük sorumluluğumuz ve en anlamlı yatırımımızdır.”