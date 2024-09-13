Muğla'da tarımsal üreticiler için hayata geçirilen yeni "Tarımsal Destekleme Modeli" düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Muhtarların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, bölgedeki üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan bu modelin çiftçilere daha etkin bir destek sunacağı belirtildi.

Tarımsal Destekleme Modeli

Yeni destekleme modelinin tanıtımı, bölgedeki tüm muhtarların katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, modelin çiftçilerin üretim süreçlerini kolaylaştıracağı ve daha sürdürülebilir bir tarımsal üretim hedeflediği vurgulandı. Tarımsal Destekleme Modeli’nin amacı, üreticilere sağlanacak desteklerin daha etkin hale getirilmesi ve tarımın yerel ekonomiye katkısının artırılması olarak açıklandı.

Yerel üreticilerin sorunları masaya yatırıldı

Toplantıda yalnızca destekleme modeli tanıtılmakla kalmadı, aynı zamanda muhtarlar ve yerel üreticilerin karşılaştığı sorunlar da ele alındı. Bölgede yaşanan su sıkıntıları, girdi maliyetlerinin artışı gibi çeşitli sorunlar tartışıldı. Muhtarlar, üreticilerin daha verimli üretim yapabilmesi için taleplerini dile getirirken, yerel üreticilerin bu modelle nasıl daha fazla fayda sağlayabileceği üzerinde duruldu.

Menteşe İlçe Tarım Müdürü’nden açıklama

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, yeni destekleme modelinin üreticilere doğru bir şekilde aktarılması için gereken çabanın sarf edileceğini ifade etti. Kuray, "Bu model, üreticilerimizin daha sürdürülebilir ve verimli tarım yapmasına yardımcı olacak. Biz de çiftçilerimize bu süreçte rehberlik edeceğiz" dedi.

Üretimde sürdürülebilirlik hedefi

Yeni model, sadece finansal destek sağlamayı değil, aynı zamanda yerel üreticilere teknik bilgi ve yönlendirme desteği vermeyi de hedefliyor. Bu sayede, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve bölgedeki üretimin sürdürülebilir kılınması planlanıyor.