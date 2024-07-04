Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yerkesik yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki ağaçlık bölüme çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Menteşe'nin Yerkesik-Akkaya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yolun kenarındaki ağaçlık bölüme çarptı ve araç ters döndü. Kazada araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı ve araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, gerekli incelemeleri yaparak durumu kontrol altına aldı.