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13 Temmuz'da Mehmet Doğu'nun kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durmuş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

Törende aynı kazada yaralanan Gültekin'in polis memuru babası Aykut ve annesi Seher ile iki ablası, gözyaşı döktü.

Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Gültekin'in cenaze si, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Denizli'ye getirildi.

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