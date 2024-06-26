Muğla'da düzenlenen bir törenle, Gazze'ye gönderilmek üzere çam balı bağışları toplandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Muğlalı arıcılar tarafından yapılan bağışlar Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlandı. Vali Akbıyık törende yaptığı konuşmada, Muğlalı arıcıların bu anlamlı bağışlarının Gazze'deki kardeşlere büyük destek sağlayacağını belirtti. Akbıyık ayrıca, "Gazze'de İsrail'in zulmü altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla bu bağışları yapan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Tören boyunca toplam 20 bin 848 şişe çam balı dualar eşliğinde Gazze'ye uğurlandı.