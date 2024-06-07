Muğla Büyükşehir Belediyesi, sınav günlerinde öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak için resmi plakalı toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanıma açtı. Bu sayede öğrenciler, sınav stresiyle baş etmek için ulaşım sorunu yaşamayacaklar.

Başvuru ücretlerinin karşılanması

Sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençlerin 2024 yılı üniversite sınavı başvuru ücretleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Bu destekle, maddi sıkıntı çeken ailelerin çocukları da sınava başvurabildi ve eşit fırsatlara sahip oldu.

Bu adımlarla, Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin sınav dönemindeki zorluklarını azaltmayı ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor. Öğrencilerin sınav sürecindeki stresini en aza indirerek başarıya odaklanmalarına destek olmayı amaçlıyor.