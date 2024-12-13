Muğla Büyükşehir Belediyesi, şeker hastalığının önlenmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla 13 ilçedeki 28 farklı noktada ücretsiz kan şekeri ölçümleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 1.535 vatandaşın kan şekeri ölçüldü. Ölçüm sonuçlarında normal değerlerin üzerinde değerler tespit edilen 131 vatandaş, derhal sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

Tip 1 diyabetli çocuklara cihaz desteği

Belediye, diyabetli çocuklara yönelik de önemli bir adım atarak Tip 1 diyabet hastası çocukların insülin pompaları ve şeker ölçüm sensörlerinin maliyetlerini karşılama kararı aldı. Şeker ölçüm sensörleri, kandaki glikoz seviyesini her 5 dakikada bir akıllı cihazlara göndererek şeker takibini otomatikleştiriyor. Bu sayede hipoglisemi ve hiperglisemi riskleri azalırken diyabetle ilişkili stres de önemli ölçüde hafifliyor.

“Sağlığınız için hep yanınızdayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sağlık hizmetlerinin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi: “Yerel yönetimler olarak altyapıdan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evde bakım, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapi gibi hizmetlerimizin yanında 13 ilçemizde kan şekeri ölçümleri yaparak vatandaşlarımızın sağlıklarını yakından takip ediyoruz. Tip 1 diyabetli çocukların tedavi süreçlerinde insülin pompası ve şeker ölçüm sensörü desteği sunarak ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz.”

Başkan Aras, bu destek programının çocukların yaşam kalitesini artıracağını ve parmak delinmesine gerek kalmadan sürekli kan şekeri takibi yapılmasını sağlayacağını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu ve huzuru için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız” dedi.