Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yol güvenliğini artırmak amacıyla yürüttüğü düzenli ve güvenli yol çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplamda 10 bin 109 km yol çizgi çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, karayolları işaretleme standartlarına uygun olarak yaya geçitleri, kasis, yavaşlama uyarı işaretlemeleri ve otopark düzenlemelerini içeren geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Yatay işaretleme çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yolların yanı sıra ilçe belediyelerine ait yollar üzerinde de yatay işaretleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 10 bin 109 km yol çizgisi, 15 bin 623 adet yaya geçidi, kasis, önce yaya, yavaş şablonu gibi yer işaretlemeleri yapıldı. Özellikle sürücülerin ve yayaların güvenliği için büyük önem taşıyan bu çalışmalar, karayolu işaretleme standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Okul geçitlerine öncelik

Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, Büyükşehir ekipleri özellikle okul geçidi işaretlemelerine ağırlık verdi. 2024 yılı başından itibaren 1162 noktada yatay işaretleme çalışması, 397 noktada yaya ve okul geçidi işaretlemesi, 523 adet "Önce Yaya" görseli, 206 noktada kasis boyama ve 6316 m² ofset tarama otopark, durak gibi alanlarda boyama çalışmaları yapıldı. Ayrıca 706 km yol çizgi çalışması da tamamlandı.

Periyodik bakım ve yenileme

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zamanla aşınan ve görünürlüğü azalan yol çizgilerini periyodik olarak yeniliyor. Ayrıca, lastik asfalt lekesi olan işaretlemeler, basınçlı su jeti kullanılarak temizleniyor. Bu sayede yol çizgilerinin hem görünürlüğü arttırılıyor hem de kullanım ömrü uzatılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, karayollarında güvenliği artırmak amacıyla yürüttüğü bu çalışmaları kesintisiz olarak sürdürüyor. Okulların açılmasına az bir süre kala yapılan yoğun çalışmalar, özellikle çocukların güvenliğini ön planda tutuyor.