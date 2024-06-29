Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformu, "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesini yayınladı. Bu listede 47. sırada yer alan acı badem kurabiyesi, Muğla'nın Datça ilçesinde lezzet tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Geleneksel bir lezzet: Acı badem kurabiyesi

Geleneksel Türk kurabiyesi olarak bilinen acı badem kurabiyesi, yumurta akı, şeker ve badem ununun birleşiminden yapılıyor. Orta ateşte pişirilen bu lezzet, ardından limon suyuyla karıştırılarak soğumaya bırakılıyor ve piştikten sonra çiğnenebilir bir dokuya sahip oluyor.

Datça'nın gözdesi

Muğla'nın Datça ilçesinde yerel halk ve turistler tarafından büyük ilgi gören bu kurabiye, hem lezzeti hem de yapımındaki incelikle dikkat çekiyor. Acı badem kurabiyesi, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da beğeni topluyor. Bu lezzeti henüz tatmadıysanız, Datça'ya bir seyahat planlamak için mükemmel bir bahane olabilir.