Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dünya Kenti Muğla" vizyonunu, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fikirleriyle hayata geçiriyor. Önemli projelerle Muğla’nın kültürel ve tarihi zenginlikleri tanıtılacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin kültürel, sanatsal ve bilimsel potansiyelini güçlendirmek amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyor. Bu projeler, dünyaca ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın fikirleri ve rehberliğiyle şekillenecek.

Prof. Dr. Ortaylı Kütüphanesi ve Kültür Müzesi Muğla’da hayata geçiyor

Muğlalılar, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geniş kitap koleksiyonuna, Eski Halkbank Binası’nda kurulan Prof. Dr. Ortaylı Kütüphanesi'nde erişebilecek. Bu kütüphane, hem kültürel bir değer hem de bir araştırma merkezi olarak kent halkına hizmet verecek. Bina, ayrıca etkinlik ve seminerlere ev sahipliği yapacak.

Cengiz Bektaş Kent Belleği Müzesi: Kentin geçmişine ışık tutan proje

Muğla’nın kültürel mirasını yansıtacak olan Cengiz Bektaş Kent Belleği Müzesi, dinamik bir yapıya bürünecek ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak. Kent belleği, sadece geçmişi anmakla kalmayacak, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Mini Muğla Projesi ile yerel kültürel değerler tanıtılacak

Mini Muğla Projesi ile, Muğla’nın tarihi ve kültürel değerleri bir arada sunulacak. Proje, hem kent halkı hem de ziyaretçiler için eğitici bir alan sunacak. Başkan Aras, "Bu projelerle, Muğla'nın tarihini ve kültürünü tanıtmak, kentimizi daha da geliştirmek için önemli adımlar atıyoruz" dedi.

Başkan Aras: "Muğla'nın tarihini geleceğe taşıyacağız"

Başkan Ahmet Aras, projelerin Muğla’yı sadece turizmde değil, kültürel ve eğitim alanında da zirveye taşıyacağını belirtti. "Kentimizi değerleriyle geliştirecek, eğitim ve kültürle destekleyeceğiz. Bu projelerde İlber Hocamızın rehberliği çok kıymetli" diyerek, İlber Ortaylı ile birlikte atılacak adımları vurguladı.