Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 Eylül tarihinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan Nazife Altaş hayatını kaybetti.

Kazanın ayrıntıları

Denizli yolu üzerindeki Kötekli kavşağında gerçekleşen kazada, S.A. yönetimindeki otomobil ile diğer araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hasar gördü. Kaza sonrası çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A. ve yolcu konumundaki Nazife Altaş’a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede tedavi altında olan Nazife Altaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma devam ediyor

Kaza ile ilgili olarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.