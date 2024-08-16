Muğla’nın Milas ilçesinde TOKİ konutlarının arka tarafında bulunan zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekipler alevlerin zeytin ağaçlarına ve çevredeki diğer alanlara sıçramasını önlemek için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede, ekiplerin özverili çalışmaları devam ediyor.