Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Datça Kent Konseyi üyeleriyle bir araya gelerek, ilçenin su ve atık su altyapısındaki sorunları değerlendirdi. Toplantı, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, İçme Suyu Daire Başkanı Serdar Aldemir, Atıksu Daire Başkanı Nazif Erdoğan ve Koordinasyon Daire Başkanı Atilla Aydaşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Datça’nın su sorunları masaya yatırıldı

Toplantıda, özellikle Datça Yarımadası’nda yaşanan içme suyu problemleri gündeme alındı. Betçe projesi ile çözüme kavuşan sorunlar detaylıca ele alınırken, sürdürülebilir su politikalarının oluşturulması, atık suyun bertarafı ve ilçenin gelecek nüfus projeksiyonuna göre yapılması gereken altyapı yatırımları tartışıldı. Datça Kent Konseyi, oluşturdukları su inisiyatifine dair yaptığı araştırmaları ve değerlendirmeleri paylaşarak, MUSKİ yetkilileriyle gelecekte yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"Altyapı eksikliklerini gidermek için geç kaldık"

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, toplantıda yaptığı konuşmada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın altyapı projelerine büyük önem verdiğini belirtti. Şengül, 2024 yılında altyapı eksikliklerinin hala konuşuluyor olmasını eleştirerek, "Bu çalışmaların 50 yıl önce tamamlanması gerekiyordu. Yine de gecikmiş projeleri hızla hayata geçirmek için gerekli adımları atıyoruz. Özellikle turizm sezonu bitiminde, Datça dahil olmak üzere birçok bölgede önemli altyapı projelerini başlatacağız," dedi.