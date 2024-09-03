29 Ağustos 2024 tarihinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, “Tarımsal Üretim Planlaması Bilgilendirme” toplantısının ilki düzenlendi. Toplantıya Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın yanı sıra Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, TARSİM ve TKDK temsilcileri ile ziraat odaları temsilcileri katıldı.

Tarımda verimlilik ve sürdürülebilirliğe vurgu

Toplantının açılışında konuşan Barış Saylak, Tarımsal Üretim Planlaması’nın yalnızca bir yönetmelik değil, Türkiye'nin tarımsal geleceğini şekillendirecek devrim niteliğinde bir adım olduğunu vurguladı. Saylak, yeni tarımsal desteklemelerin üreticilerin ve tüketicilerin korunmasına yönelik önemli katkılar sağlayacağını belirterek, tarımda verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılacak çalışmalara dikkat çekti.

Gezginci arıcılara destek arttı

Toplantıda, özellikle Muğla’da faaliyet gösteren ari işletmeler, arıcılar, genç ve kadın üreticilere yönelik ek desteklerin müjdeleri verildi. Saylak, yeni düzenlemelerle birlikte üreticilerin çatı örgütlerle iş birliği yapmaları durumunda daha fazla destek alacaklarını ifade etti. Örneğin, gezginci arıcılara sağlanacak desteklerin artırıldığını dile getirerek, 100 kovanı olan bir üreticinin alacağı 6 bin TL desteğin, genç veya kadın üretici olması durumunda 19 bin TL’ye çıkabileceğini belirtti. Ayrıca, Milas Süt Birliği ve Alabalık Birliği üyelerine de iki kat destekleme sağlanacağı duyuruldu.

Katkı sunanlar ödüllendirildi

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın ve Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, hayvancılık ve bitkisel üretim destekleme modelleri hakkında detaylı sunumlar yaparak yeni projeleri tanıttılar. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Birinci Derece Tarımsal Örgüt” belgesi almaya hak kazanan Muğla’daki üç üretici birliğinin başkanlarına plaket verildi. Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, MAYBİR Başkanı Veli Türk ve Muğla İli Alabalık Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hüseyin Yıldırım, sektörlerine yaptıkları katkılardan dolayı ödüllendirildi.

Muğla'nın tarımsal potansiyeli artacak

Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürlerinin üretim planlaması üzerine yaptıkları sunumlar ve ardından gelen soru-cevap oturumu ile sona erdi. Yeni tarımsal desteklemeler ve üretim planlaması, Muğla'nın tarımsal potansiyelini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu değişikliklerin, bölgedeki tarım faaliyetlerini nasıl etkileyeceği ise merakla bekleniyor.