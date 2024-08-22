TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kartepe kampını tamamlayan takım, Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor.





Teknik ekibin gözetiminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğlaspor, yeni sezonda başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Hazırlık sürecinde fiziksel ve taktiksel çalışmalarla güç kazanan futbolcular, takım uyumunu artırmaya yönelik yoğun bir programla sahaya çıkıyor. Muğlaspor taraftarları, takımın yeni sezonda ligde iddialı bir performans sergilemesini dört gözle bekliyor.