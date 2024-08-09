Türkiye'nin dünyaca ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 21:00'de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Efsanevi dans gösterisi, zengin kültürel mirasıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Yıllardır ulusal ve uluslararası arenada büyük beğeni toplayan Anadolu Ateşi, bu gösterisinde Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel zenginliğini modern dans teknikleriyle harmanlayarak sahneye taşıyacak. Çeşme'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek olan bu özel performans, hem bölge halkı hem de tatilciler için kaçırılmayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.