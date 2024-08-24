Tarım ve Orman Bakanlığı, tarla ve arazi sahiplerine büyük bir müjde verdi. Yeni düzenlemeye göre, iki yıl boyunca kullanılmayan tarım arazileri artık kiraya verilebilecek ve bu sayede arazi sahiplerine düzenli gelir sağlanacak. Bu adım, hem arazi sahiplerine ekonomik destek sunmayı hem de boş arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasını hedefliyor.

Yeni düzenleme nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan bu düzenleme, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve iki yıl süreyle kullanılmayan tarım arazilerini kapsıyor. Bu araziler, tarımsal üretime kazandırılmak üzere sezonluk olarak kiraya verilecek. Bu uygulama ile arazi sahipleri, kullanılmayan arazilerinden düzenli kira ödemesi alabilecek.

Kiralanacak Araziler: Kullanılmayan tarım arazileri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek ve bu araziler sezonluk olarak kiraya verilecek.

Başvuru Yöntemi: Arazi sahipleri, kiralamak istedikleri arazileri belirleyerek başvuruda bulunabilir. Başvurular, tarım arazisi kiralama talep formunun doldurulması ve Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilir.

Arazi Tespit Komisyonları: İşlenmeyen araziler, Arazi Tespit Komisyonları tarafından tespit edilecek ve öncelikli olarak yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına kiralanacak. Birden fazla başvuru olması durumunda en yüksek teklifi veren kişi kiralamayı alacak.

Düzenlemenin avantajları

Bu düzenleme, tarım arazilerini kullanılabilir hale getirirken, arazi sahiplerine de ekonomik avantajlar sağlayacak:

Düzenli Gelir: Arazi sahipleri, kullanılmayan arazilerinden düzenli kira ödemesi alarak ek bir gelir kaynağına sahip olacak.

Tarım Üretimi: Boşta kalan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması, ülke tarımını destekleyecek ve gıda üretimini artıracak.

Yerel Ekonomiler: Yerel halk ve sivil toplum kuruluşları için tarımsal faaliyetlerin artırılması, bölgesel ekonomik gelişime katkı sağlayacak.