Mülakat Sistemine Sert Eleştiriler

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, mülakat sistemine ilişkin sendikalarına ve şahsına her gün yüzlerce mesaj ve arama geldiğini belirtti. Mülakata giren öğretmen adaylarının kaygılı olduğunu ve doğru bilgiye ulaşmak istediklerini ifade eden Özat, farklı illerdeki puanlamaların adaletsizliğine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorular

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Özat, "Neden bakanlıktan sağlıklı ve doğru açıklamalar yapılmıyor? Söyledikleriniz ile Bakanlığın uygulamaları neden birbirini tutmuyor?" diyerek bakanlığa sert eleştirilerde bulundu. Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde mülakatlarla ilgili Daire Başkanı'nın kayıp olduğunu ve süresince kimseyle görüşmeyeceğini belirten Özat, bu durumu "Şaka gibi bir Genel Müdürlük, sirke dönmüş bir Daire Müdürlüğü ile karşı karşıyayız" sözleriyle eleştirdi.

Mülakat sisteminde düzenleme çağrısı

Tarihin en kötü mülakat süreçlerinden birinin yaşandığını vurgulayan Özat, "60.000 öğretmen ve aileleriyle birlikte 500.000 kişiye ulaşan bir kitleye neden düzgünce açıklama yapılmıyor?" diye sordu. Mülakat sisteminin doğru işlemediğini ve eski sistemin uygulandığını belirten Özat, "Yuvarlama yapmak zorundasınız. Yarın sonuçlar açıklandığında altından kalkamazsınız. Böyle yüksek puanlar varsa düzeltin lütfen ve yuvarlama ile açıklamayı yapın" çağrısında bulundu.