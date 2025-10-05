CHP İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ankara’da öldürülen Binali Aslan olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan, cinayeti devletin güvenlik sisteminin çöküşünün alarmı olarak nitelendirdi.

Bakan: Olay basit bir adli vaka değil

Murat Bakan, “Ankara’da ekmeğini kazanmaya çalışan üç çocuk babası Binali Aslan, iş bahanesiyle IŞİD bağlantılı bir grup tarafından aracına bindirildi. Cesedi günler sonra Mersin’de bulundu. Bu, devletin kurumsal güvenlik sisteminin iflasıdır” dedi.

Bakan, Türkiye’de ve dışında kaç IŞİD’li Türk vatandaşı bulunduğuna dair net bilgilerin olmadığını ve olayın ülke içindeki terör tehdidini ortaya koyduğunu vurguladı.

Sorular yanıt bekliyor

CHP’li Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını yetersiz buldu ve şu soruların cevaplanması gerektiğini belirtti:

1- Ailenin yıllarca nasıl tespit edilmediği

2- Radikalleşme eğilimlerinin kimlerin bilgisi dahilinde olduğu

3- Kayıp ihbarı sonrası Emniyetin neden aranan araç prosedürünü devreye sokmadığı

4- Hatay sınır hattındaki geçişlerin nasıl gerçekleştiği

5- MİT, Emniyet ve Jandarma arasında neden bilgi paylaşımı sağlanamadığı

6- Türkiye içi ve dışındaki IŞİD bağlantılı Türk vatandaşlarının hangi sistemle izlendiği

7- Benzer radikal eğilimli sığınmacılar hakkında yürütülen denetimler

Bakan, “Devletin yurttaşını koruyacağına dair inanç da kayboldu. Propaganda değil, açıklık; bahane değil, sorumluluk bekliyoruz” diye konuştu.

Şeffaf soruşturma çağrısı

Binali Aslan cinayetinin, IŞİD’in Türkiye içinde sessizce örgütlenebildiğini gösterdiğini söyleyen Murat Bakan, bağımsız bir soruşturma ve denetim mekanizması kurulması gerektiğini belirtti.