Ege TV'de yayınlanan Tarım ve Hayvancılık Vizyonu programında, Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç, kooperatifin geleceği ve tarım sektöründeki yenilikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kooperatiflerin karşılaştığı zorluklar ve bu zorlukları aşmak için atılacak adımlar üzerine konuşan Kulaç, Bademler Kooperatifi’nin potansiyelini ve hedeflerini vurguladı. Başkan Kulaç, tarımda modernizasyon ve verimliliğin artırılması için gerekli stratejiler üzerinde durdu.

Ortak çalışmalar yapılmalı

Bademler Kooperatifi’nin bir marka olduğunu vurgulayan Başkan Murat Kulaç, “4 yıl önceki sorunlarla şimdi sorunlar çok farklı. Kooperatiflerin tesislerinin yenilenmesine ihtiyaç var. Bizim tesisimiz 1970 yılında kurulmuş bir tesis. Hiçbir kazma vurulmamış. Öncelikle bu tesisi yenileyeceğiz. Yaz-kış istediğimiz ürünü üretebilir seviyeye geleceğiz. Ondan sonra da ihracata başlayacağız. Kooperatiflere dolar, euro girmeden bu kooperatiflerin ekonomik krizlerde yürümesinin imkanı yok. Tüm planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Ürün çeşitliliğine gidiyoruz. Her şeyden önce Bademler bir marka. Bademler Kooperatifi, Türkiye’de ilk kurulan kooperatiflerden bir tanesi. İzmir Köy Koop. Birliği’ni kurmuş bir kooperatifiz. Sorumluluğumuz ve kooperatifçilik hareketindeki yükümlülüğümüz çok fazla. Eğer bu harekete bir yenilik getireceksek, ortak çalışmayla bu yeniliği getireceğiz ve köy koop birlikleri de artık 70’li yıllardaki o aktif pozisyona gelmek zorunda” dedi.

Benim hayalim…

Başkan Kulaç en büyük hayalini de anlatarak, “Bir araştırma sonucu Hollanda’nın Uzak Doğu'da üretimi kestiğini, kendi üretimini yüzde 33 oranında düşürdüğü bilgisini bakanlıktan önce yakaladık. Bunun üzerine kooperatifi Royal Flora’nın ortağı yaptık. Bunu başardıktan sonra tarım ateşesi bazında Hollanda ile görüşmeye başladık. Sonra deneme üretimi yapmaya karar verdik. Hollanda tarım ateşesi ile birlikte tohum atma töreni gerçekleştirdik. Benim hayalim, Hollanda yatırımını Bademler’e getirmek” diye konuştu.

Aracıları ortadan kaldırmak gerekiyor

Başkan Murat Kulaç, “Biz yaşayarak öğreniyoruz. En ağır öğrenme biçimlerinden bir tanesi bu. Türkiye’deki kooperatifçilikte arşiv olayı yok. Kurumsal bir şey yok. Her gelen yönetim deneme yapıyor. Bu denemeleri biz raporluyoruz. Kooperatifler bunu denerken de birtakım hatalara gidiyorlar. Biz bu işe girmeye karar verdiğimizde tesisimin eskiliğine falan bakmadım. Ben adım atacağım dedim. Bu işi sürdürebilmemiz için tesislerimizin yenilenmesi gerekiyor. Hollanda ayağına getirmek gerekiyor. İthalatı tohumda, fidede kooperatif üzerinden yapmak gerekiyor. Aracıyı ortadan kaldırmak gerekiyor. Yüzde 30 burada kara geçilir. Ürettiğin malı kendi aracınla en kısa sürede Royal Flora’ya ulaştırman lazım. Çünkü aktarmalı giden malda ürettiğin malın kalitesi düşüyor. KDV’si yüksek ürün üretmek zorundasın. Sıradan bir ürün üretmeye kalktığında bunda zarar edersin. Bu konularda şu an netiz. Bunları çok iyi öğrendik. Bu tesisleri yenileyeceğiz. Isıtmayı doğalgazla yapacağız. Ondan sonra Hollanda yapacağız” açıklamalarına yer verdi.

Sorunlar konuşulup çözüm üretilmeli

Murat Kulaç, “Şu an Türkiye’de büyük firmalar batmaya başladı. Ekonomik krizden dolayı. Eğer ki bir araya gelemeden biz bu hareketi yürüteceğiz dersek kooperatifçilik batar. Bizim tek yapmamız gereken bölgesel toplantılar yapmamız gerekiyor. Ben çok niyetlendim. Urla’daki yarımadadaki kooperatiflerle Badem Kooperatifi’nde bunları ağırlayıp dertler nedir, sorunlar nedir, ne yapmamız gerekir tartışalım diye. Ama ben bu girişime başladığımda dedikodular çıktı. Her sektör önce kendi arasında konuşup tartışacak, sonra bir çalıştay gibi her gruptan bir sözcü kendi sektörünün sorunlarını anlatacak. Çözüm önerilerini paylaşacak. Biz bir paydaşız. Birbirimizle rekabet etmiyoruz. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Seralar otomatikleşmeli

İklim krizi hakkında da fikirlerini dile getiren Başkan Kulaç, “Dış alanlarda üretim yapılabileceğini çok ön görmüyorum ben. Sera bazında ve iklimlendirme cihazlarıyla otomatik döşeli seralarda üretim yapılabileceğini düşünüyorum. Şu an Türkiye’de Türkiye Ortak Tarım Politikaları diye bakanlığın uyguladığı bir sistem var. Ben bunun Ankara’daki toplantısına da katıldım. Belki de tek tarımsal kalkınma kooperatif başkanıydım orada. Geçenlerde İzmir’de toplantı oldu, oraya da katıldım. Ben orada öğrendim, tarım sektörünün bu kadar daraldığını. Türkiye’deki kooperatiflerin ve üreticilerin tesislerinin eskimiş durumda olduğunu söyledim” dedi.

Çiftçi ürettiği ürünü işlemeli

Başkan Murat Kulaç, “Ürettiğimiz ürünleri işleyerek işlenmiş mamül şeklinde satarak bu krizleri aşmaya çalışıyoruz. Bunun yöntemi de budur. Domates 2 liraya düştüğünde salça yaptık. Şu an salça satıyoruz. İşlemeden bir ürünü piyasaya sunmak çok doğru gelmiyor bana. 2 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Kriz dönemlerinde çiftçi her ürettiği ürünü kendisi işleyebilmeli” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Köy koop hakkında…

Kulaç, köy koop hakkında da konuşarak, “Her kooperatif ayrı ayrı aynı çeşit ürüne yatırım yapıyor. Eskiden köy koop İzmir birliğinin projeleri arasında bu vardı. Hava alanının arka tarafında, Menderes tarafında köy koopun çok büyük arazileri vardı. Köy koop İzmir birliği orada tesisleşip, her kooperatifin tek tek harcayacağı parayı tek seferde daha büyük tesis yaparak orada harcayıp, kooperatif ürünlerini işleyip ihraç etmek gibi projeleri vardı. Köy koop birlikleri bu gibi yatırımları yapmalı. Küçük üretici de ürettiği ürünü getirip orada işlenmeli, köy koop markasıyla ihracata pazarlanmalı. Her şey şeffaf olacak” açıklamasında bulundu.