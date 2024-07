Önceki günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yeniden atanan Murat Kurum, deprem bölgesinin ziyaretinde “Günlerce, aylarca deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte mücadele ettik. Orada ne söz verdiysek o sözleri tuttuk. Hamdolsun bugün de karşınızda verdiği sözleri tutan biri olarak oturuyorum” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Depremin ilk anında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bölgede olduklarını aktaran Kurum, “Günlerce, aylarca deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte mücadele ettik. Orada ne söz verdiysek o sözleri tuttuk. Hamdolsun bugün de karşınızda verdiği sözleri tutan biri olarak oturuyorum. O yüzden bize inanın, güvenin. Biz sizlerle el ele verip inşallah Kahramanmaraş'ımızı ayağa kaldıracağız” dedi.

"Giden canları geri getiremeyiz"

Deprem bölgesinin birinci öncelikleri olduğunu söyleyen Kurum, "O günden beri de tüm ekiplerimiz ve bakanlıklarımız bu çalışmayı sürdürüyor. Amacımız buraların bir an önce ayağa kalkması, vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi. Giden canları geri getiremeyiz ama hem çevreye hem de bölgeye katkı sağlayarak eskisinden daha iyisini yapma gayretiyle ve motivasyonuyla çalışıyoruz. Hep söylüyoruz, deprem bölgesinin derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimiz. İnşallah bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Ne konuşursak, onu yapacağız. Konuştuğumuzu bir an önce bitirmek için gerekli her türlü iradeyi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.