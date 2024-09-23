Gediz ilçesinde, Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde ülkemizin en uzun renkli kaydırağının açılışı, yerel yöneticilerin ve vatandaşların katılımıyla kutlandı. Etkinlikte yapılan konuşmalar, bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasına vurgu yaptı.

Coşkulu açılış töreni

Gediz'de düzenlenen açılış törenine, İçişleri Komisyonu Başkan Vekili MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve ilçedeki birçok belediye başkanı katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, açılışta yaptığı konuşmada, Muratdağı'nın hem termal hem de kış turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Muratdağı'nın doğal güzellikleri

Muratdağı'nın, endemik bitki örtüsü ile zengin olduğunu belirten Akel, "Bu doğal güzellikler, hem termal suyun şifasından yararlanmak isteyenler hem de kış sporları tutkunları için mükemmel bir merkez oluşturuyor," dedi. Yeni kaydırak, ailelerin keyifli anlar geçirmesi için tasarlandı ve bölgedeki turizmi canlandırmayı hedefliyor.

Protokol heyeti ve açılış kutlaması

İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş'ın ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Turan dua etti ve protokol üyeleri kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirdi. Vatandaşlar, kaydırağın keyfini çıkarırken sosyal etkileşimi de artırdı. Gediz Belediyesi, etkinliğe özel ücretsiz ulaşım imkanı sağladı ve açılışta kaydırakta kaymanın tadını çıkaran vatandaşlara çorba, pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Yerel destek ve katılım

Etkinlik, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için büyük bir katılımla gerçekleşti. Protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte kaydırakta eğlenerek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Bu yeni yatırım, Gediz’in turizm potansiyelini artırmayı ve bölgeye daha fazla ziyaretçi çekmeyi hedefliyor.