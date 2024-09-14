İzmir Mürselpaşa Bulvarı üzerinde Bornova yönüne doğru ilerleyen Şaraphane Köprü üzerinde bir araç arızalandı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, aracı yol dışına çıkarma çalışmaları devam etmekte. Söz konusu noktadan geriye doğru önemli bir trafik yoğunluğu yaşandığı edinilen bilgiler arasında. Trafik akışının sonu Yeşildere Caddesi Tarihi Su Kemerleri mevkiine kadar uzandığı yetkililer tarafından duyuruldu.

Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmelerini ve yoğunluk sebebiyle dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.