İzmir Emniyeti'nden Kaza Bilgisi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgilere göre, Mürselpaşa Bulvarı'nda Karabağlar istikametine doğru seyir halindeyken bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından araçların yol dışına çekilme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle trafik akışı Şaraphane köprü mevkiinde son bulmuş durumda.

Yol kullanıcılarının, Mürselpaşa Bulvarı güzergahını kullanırken alternatif yolları tercih etmeleri ve meydana gelen aksamalara karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.