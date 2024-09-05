İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programında önemli açıklamalarda bulundu. Programda kullanılan #Eşitlikİçin hashtaginin, adından esinlenildiğini öğrenen Dervişoğlu, adalet ve eşitlik mücadelesine dayanan hayat hikayesini paylaştı.

Adalet ve eşitlik mücadelesi

Dervişoğlu, isminin kökenine dair yaptığı açıklamada, babasının bir hukukçu olduğunu ve tüm hayatını adalet, hürriyet ve eşitlik için mücadeleye adadığını söyledi. Ablasının adının "Adalet", küçük kardeşinin adının "Hürriyet", kendisinin de "Müsavat" (eşitlik) olduğunu belirten Dervişoğlu, babasının kendilerine bu isimleri bir vasiyet olarak verdiğini ifade etti. "O günden bu yana adaletin, hürriyetin ve eşitliğin peşinden koşuyorum" diyen Dervişoğlu, babasının mirasını onurla taşıdığını dile getirdi.

"Şanslı bir kuşağız"

Türk milliyetçiliği fikriyatında önemli bir yer edindiğini belirten Dervişoğlu, Başbuğ Alparslan Türkeş ve diğer önemli şahsiyetlerle çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Kendisi ve kuşağının "şanslı" olduğunu belirten Dervişoğlu, birçok cumhurbaşkanını yakından görme fırsatına sahip olduğunu ifade etti. Bu tecrübelerin, bugünkü siyasi birikimlerinin temel taşlarını oluşturduğunu belirtti.

"Merkez partinin simgesi"

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine dayanan bir merkez parti olduğunu vurguladı. İYİ Parti’nin sosyal hayatın merkezinden siyasetin merkezine uzanan bir köprü görevi gördüğünü belirtti. Ayrıca, partinin Türk milliyetçiliği esaslarına dayandığını, huzur, refah ve kalkınmayı hedefleyen politikalarla geniş kitlelerce desteklendiğini ifade etti.

Travmalardan birlik ve yeniden yapılanma

Dervişoğlu, partinin genel başkanlık süreci hakkında da açıklamalar yaparak İYİ Parti’de yaşanan travmalı dönemlerden sonra toparlanma sürecine girdiklerini söyledi. 2024 yerel seçimlerindeki kararların tartışıldığını kabul eden Dervişoğlu, partinin kurucu liderinin siyaseti bırakma kararı sonrası kendisinin toparlayıcı bir lider olarak seçildiğini belirtti. Partideki eksiklikleri gidermek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Dervişoğlu, Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa etmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye için yeni başlangıç

Son olarak Dervişoğlu, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, açlık ve sefaletin sona erdirilmesi ve bilimsel özgürlüklerin korunması gibi hedefleri doğrultusunda İYİ Parti kadrolarıyla birlikte büyük bir değişim planı yaptıklarını belirtti. "Türkiye’nin aydınlık geleceği için yeni bir başlangıç yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.