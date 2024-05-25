MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa'nın en büyük ilçelerinden olan Yıldırım İlçesinini Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Oktay Yılmaz'a tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette MÜSİAD heyetinin tebriklerini kabul eden Yılmaz, inşaat alanında yeni yapılması planlanan dönüşüm projeleriyle ilgili iş birliği mesajı verdi. BURSA (İGFA) - Yerel yönetimlerde yaşanan seçim heyecanı sonrası tebrik ziyaretlerine devam eden MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ve Üyeleri geçtiğimiz dönem Yıldırım'da gerçekleştirilen başarılı şehir yönetimi sonrası 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de yeniden Başkanlık görevine seçilen Oktay Yılmaz'ı kalabalık bir heyetle ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Şenocak tarafından Başkan Yılmaz'a nezaket çiçeği takdim edildi.



HER GEÇEN ZAMAN BİZİM İÇİN BİR KAYIP

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, ziyaretin sadece bir hayırlı olsun ziyareti değil aynı zamanda bir üye ziyareti olduğunu söyleyerek Başkan Yılmaz'ın da bir MÜSİAD üyesi olduğunu belirtti. Geçmiş dönemde yapılan iş birliklerinin baki olduğunu söyleyen Başkan Şenocak, bu dönemde de iş Yıldırım'a hizmette MÜSİAD'ın da katkılarının devam edeceğini belirtti. Başkan Yılmaz'ın yeni dönem hedeflerini de değerlendiren Başkan Şenocak,"Geçmiş dönemde sayın Başkanımız gerçekleştirdiği sayısız projeyle çoğu şehrimizden büyük olan Yıldırım ilçemize örnek hizmetler üretti. Yeni dönemde de başarıyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum Hizmet adına her kaybedilen zaman bizler için kayıp. İş birlikleriyle Hem Yıldırım'ın hem de Oktay Yılmaz başkanımızın yanındayız." şeklinde konuştu.



HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ

Eski ve çarpık mimarisi gereği Yıldırım'da geçmiş dönem gerçekleştirilen ve gelecek dönem gerçekleştirilmesi hedeflenen kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili MÜSİAD başta olmak üzere tüm sivil toplum ve meslek kuruluşları ile güçlü iş birliği süreci yöneteceklerini dile getiren Başkan Yılmaz, Yıldırım'ın her sıkıntısı için yeni hizmet mekanizmaları üretmeye çalıştıklarının altını çizdi. Yapılan iş birliklerinin sadece inşaat alanı ile sınırlı olmamasını arzu ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, MÜSİAD'ın sektörel potansiyeli ile kendi belediyecilik deneyimlerinin birleştirilmesiyle de önemli projelerin ortaya çıkabileceği belirtti. Yeni dönem hedefleri ile ilgili de konuşan Başkan Yılmaz, "Elbette her dönem olduğu gibi yeni taahhütlerimiz de var. İlk hedefimiz vaat ettiğimiz proje ve çalışmaları en hızlı şekilde hayata geçirmek. Bunu yanında nüfus olarak kalabalık bir ilçe olan Yıldırım ilçemizde halkımızın tüm sorunlarına yetişerek geçmiş dönem olduğu gibi belediyecilik anlayışımızı Yıldırımlılara hizmet etmek üzere göstermek istiyoruz." dedi.