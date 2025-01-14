MÜSİAD İzmir tarafından organize edilen toplantının moderatörlüğünü MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur üstlendi. Toplantıya MÜSİAD Kurucu Başkanı ve Uluslararası İş Forumu (IBF) Başkanı Erol Yarar ile DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Fuat Özçörekçi de katıldı.

"Suriye'ye bakışımız menfaat eksenli değil"

Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Suriye’deki krizin büyük insani sonuçlarına dikkat çekerek, Türkiye'nin Suriye’ye menfaat odaklı yaklaşmadığını vurguladı. Temur, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin kritik bir rol oynayacağını belirterek, güvenlik ve ekonomik bakımdan yeni bir bölgesel düzenin oluşacağını söyledi.

Suriye'deki ekonomik durum

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Fuat Özçörekçi, Suriye ekonomisinin kriz öncesi 60 milyar dolarlık bir gayrisafi milli hasılaya sahip olduğunu, ancak bu rakamın kriz nedeniyle yarıya düştüğünü ifade etti. Özçörekçi, Suriye'de ticaret potansiyelinin yüksek olduğunu ve Türkiye'nin Suriye’ye ihracatının önümüzdeki dönemlerde artmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye-Suriye iktisadi işbirliği zirvesi geliyor

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Türkiye’nin Suriye’deki kriz ve ekonomik yeniden yapılandırma sürecinde aktif bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca 4 Şubat 2025 tarihinde Gaziantep’te Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla Türk ve Suriyeli iş insanlarının bir araya geleceği Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi düzenleneceğini duyurdu. Zirvede, Suriye’nin ticaret ve sanayisinin yeniden inşası için atılacak adımlar değerlendirilecek.