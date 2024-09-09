Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Marina istikametine doğru Küçükyalı kavşağına gelmeden sağ şeritte meydana gelen araç arızası, bölgede trafik akışını olumsuz etkiledi. Arızalanan aracın yol dışı yapılma çalışmaları devam ediyor ve bu durum trafik yoğunluğuna yol açtı.

Trafik yoğunluğu var

Güvenlik ekipleri, arızalanan aracın bulunduğu alanda gerekli önlemleri alarak, yolun daha fazla etkilenmesini önlemek amacıyla çalışmalara başladı. Ancak, araç arızası nedeniyle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın bu kısmında kısmi trafik yoğunluğu oluştu. Trafik sıkışıklığı, akım sonunun Asansör yaya ışıkları mevkiine kadar uzandığı bildiriliyor.

Yol Kullanıcılarına uyarı

Bu bölgeden geçiş yapacak olan sürücüler, trafiğin yoğun olduğu bu noktayı kullanırken dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları değerlendirmeleri önerilir. Arızalanan aracın yol dışı yapma işlemleri tamamlanana kadar trafik akışında aksamalar yaşanabilir.