İzmir ekibinin yeni transferlerinden Alper Tursun ve Mustafa Kocabaş, Kocaeli Kartepe kampını değerlendirdi. Alper Tursun, Altınordu’nun hedefinin TFF 1. Lig olduğunu vurgularken, Mustafa Kocabaş ise bu sezon daha fazla süre almak istediğini ifade etti.

Takım içinde uyum üst düzeyde

Antrenman öncesi Altınordu TV’ye konuşan Alper Tursun, takım içindeki uyum ve arkadaşlığın çok iyi olduğunu belirtti. "Takım içinde arkadaşlık, uyum gayet iyi. Herkes birbirini çok iyi tamamlıyor. İdmanlarda ve idman sonralarında herkesle gülüp eğleniyoruz. Hocamız bizi iyi çalıştırıyor, yorucu antrenmanlar geçiriyoruz. Çalışmalarımız şu ana kadar iyi geçti" dedi.

Tursun, daha önce de Altınordu forması giydiğini ve kulübü çok iyi tanıdığını belirterek, "Bizim yerimiz TFF 2. Lig değil, TFF 1. Lig olmalı. İnşallah bu sene hep birlikte bu başarıyı elde edeceğiz ve birinci olarak çıkacağız" diye konuştu.

"Bu sene daha fazla süre almak istiyorum"

Akademiden bu sezon A Takıma yükselen Mustafa Kocabaş, kampın en iyi şekilde devam ettiğini ve çok çalıştıklarını belirtti. Koçabaş, "Kocaeli kampımız en iyi şekilde devam ediyor, iyi çalışıyoruz. Gurbetçi arkadaşlarımız ve abilerimiz var, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, onlar da bize yardımcı oluyor. Bu sene daha çok süre almak istiyorum, bunun için de çok çalışıyorum" dedi.