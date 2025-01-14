MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, Denizcilik Şube Müdürü Cem Hodoğlugil ve birçok yerel yönetici katıldı.

Denizcilik hizmetlerine yönelik görüş alışverişi yapıldı

Ziyarette, denizcilik taşımacılığı ve bu alandaki gelişmeler üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Başkan Karaca, ziyaretçi heyete Fethiye’nin denizcilik potansiyelini ve mevcut projeleri hakkında bilgiler sundu. Ayrıca, MUTTAŞ Deniz Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özden, Başkan Karaca’ya anlamlı bir hediye olarak bir pusula takdim etti.

Ziyarete katılan diğer isimler arasında Bodrum ve Fethiye Meclis üyeleri, Bodrum DTO Başkanı, Fethiye DTO Başkanı ve Marmaris DTO Başkanı da yer aldı. Ziyaretin sonunda, deniz taşımacılığı ve yerel hizmetlerin geliştirilmesi için yapılabilecek iş birlikleri ve ortak projeler gündeme geldi.