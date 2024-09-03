Müzekart ile birçok müze ve ören yerini sınırsız bir şekilde gezebilir, tarihin derinliklerine yolculuk yapabilirsiniz. İşte Müzekart hakkında bilmeniz gerekenler.

Müzekart nedir?

Müzekart, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan, kart sahiplerine Türkiye’deki belirli müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı sağlayan bir üyelik kartıdır. Tarih ve sanat severler için ekonomik bir çözüm sunan bu kart ile Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek çok daha kolay hale geliyor.

Müzekart çeşitleri nelerdir?

Mobil Müzekart: Akıllı telefonlarda kullanılabilen dijital Müzekart, Türkiye'nin müzelerini gezmeyi daha pratik hale getiriyor. “Türkiye’nin Müzeleri” uygulamasıyla kart taşımanıza gerek kalmadan QR kodla giriş yapabilirsiniz.

Museum Pass Türkiye: 15 gün boyunca Türkiye genelinde 300’den fazla müze ve ören yerini gezmenizi sağlar. Fiyatı 165 Euro’dur.

Müzekart+: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müzeye 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı tanır. Ücreti 60 TL’dir.

İndirimli Müzekart: Öğrenciler ve akademik personel için geçerli olan bu kart 30 TL’dir.

Museum Pass İstanbul: İstanbul’daki 14 müzeyi 5 gün boyunca gezebilme imkânı sunar. Fiyatı 105 Euro’dur.

Museum Pass Cappadocia: Nevşehir ve Aksaray’daki 10’dan fazla müzeyi 3 gün boyunca gezebilirsiniz. Ücreti 65 Euro’dur.

Museum Pass Akdeniz: Antalya, Mersin, Adana ve Denizli illerinde geçerli olup 7 gün boyunca kullanılabilir. Fiyatı 90 Euro’dur.

Museum Pass Ege: İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki müzelerde 7 gün boyunca geçerlidir. Ücreti 95 Euro’dur.

Müzekart nasıl alınır?

Müzekart’a sahip olmak oldukça kolay. Kartı almak için şunları yapabilirsiniz:

Müzekart’ın resmi web sitesinden online başvuru yapabilirsiniz.

Müze gişelerinden veya turizm ofislerinden kart temin edebilirsiniz.

Müzekart geçerlilik süresi

Müzekart’ın geçerlilik süresi kart türüne göre değişiklik gösterir. Standart Müzekart ve Müzekart+ 1 yıl geçerlidir. Diğer kartların süreleri ise 3 ila 15 gün arasında değişir.

Müzekart kimlere ücretsiz?

Müzekart, belirli gruplara ücretsiz olarak sunulmaktadır:

65 yaş ve üzeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

18 yaş ve altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

Engelli bireyler ve bir refakatçileri

Gazi ve şehit yakınları