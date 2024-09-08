İzmir’in Foça İlçesi, bu yıl 28-29 Eylül tarihlerinde muazzam bir yelken ve kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. MW Phokaia Yelken Şenliği, deniz tutkunlarını ve sanatseverleri bir araya getirecek. Şenliğe, ünlü müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Orkestrası Latin All Stars da dahil olacak. Ayrıca, Ressam Hatice Foçalı Yılmaz’ın “Dünden Günümüze” başlıklı resim sergisi de etkinlik programında yer alacak.

Yelkenler rüzgarla dolu, caz müziği geceyi aydınlatacak

Şenlik, 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Urla, Çeşme, Çandarlı ve Foça’dan çıkacak 40 yelkenli yatın Karaburun’da buluşmasıyla başlayacak. Toplamda 300’e yakın yelkencinin katılacağı etkinlik, Ege’nin mavi sularında unutulmaz görüntüler sunacak. Tekneler, keyifli bir seyirden sonra Foça’ya ulaşacak ve Orak Adası önlerinde demirleyecekler.

Akşam saatlerinde MW Phokaia Beach Resort sahne, salon ve açık alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Katılımcılara ve destekçilere plaketlerin takdim edilmesinin ardından, saat 21.30’da Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, enerjik performanslarıyla sahne alacak ve geceyi caz müziğiyle aydınlatacak.

Resim sergisi ve gösteri seyri

29 Eylül 2024 Pazar günü, Ressam Hatice Foçalı Yılmaz’ın “Dünden Günümüze” başlıklı resim sergisi 10.00 – 10.30 saatleri arasında gezilebilecek. Ardından tekneler, Tarihi Foça Beşkapılar Kalesi önünden start alarak yelken açacak ve İncir Adası, Fener Adası, Orak Adası, Atatürk Adası gibi güzergahlardan dönüş yaparak görsel bir şölen sunacak.

Foça’nın rüzgar ve su sporları potansiyeli

Şenliğin ana sponsoru MW Beach Resort Genel Müdürü ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bilge Durdu İşler, Foça’nın rüzgar ve su sporlarına mükemmel uyum sağladığını belirterek, şenliğin bölgenin turistik değerlerini tanıtmada büyük katkı sağlayacağını vurguladı. İşler, “Foça, dünyanın sayılı rüzgar ve su sporları yarış alanlarından biri olacaktır. Şenliğimiz, bu alanların tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda ulusal ve dünya şampiyonalarına da ev sahipliği yapmayı planlıyoruz” dedi.

Şenlik, hem deniz hem de kültür severler için unutulmaz bir hafta sonu vaat ediyor. Foça’nın eşsiz atmosferinde bu özel etkinlikte yerinizi ayırtmayı unutmayın!