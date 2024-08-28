Uruguay Premier Lig ekiplerinden Nacional'de forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Juan Izquierdo, 22 Ağustos'ta Brezilya temsilcisi Sao Paulo ile oynanan Libertadores Kupası maçında sahada baygınlık geçirdikten sonra kaldırıldığı yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Maç sırasında aniden fenalaşan ve bayılan Izquierdo'ya, sahada ilk yardım ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildi. Kalp sorunları nedeniyle yere yığılan futbolcu, acilen hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından Izquierdo, 27 yaşında hayata veda etti.

Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, oyuncunun aritmiye bağlı kalp-solunum durması sonrası beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Genç futbolcunun ani ölümü, Uruguay futbol camiasında derin üzüntü yarattı.

Kulübü resmi taziye mesajı yayımladı

Izquierdo’nun vefatının ardından kulübü Nacional, resmi bir taziye mesajı yayımlayarak, "Nacional Futbol Kulübü olarak büyük bir üzüntüyle sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo’nun vefatını duyuruyoruz. Ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve tüm sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional camiası, bu onarılamaz kaybın yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Cerro, CA Penarol, Montevideo, San Luis ve Liverpool FC gibi kulüplerde forma giyen Juan Izquierdo, bu sezon Nacional ile 23 maça çıkarak 1 gol atmıştı. Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ölümü, futbol dünyasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.