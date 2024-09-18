Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili devam eden soruşturma, yeni bir boyut kazandı. Narin’in kaybolmasının ardından 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunan cansız bedeni, bölgedeki halkı derinden etkiledi. Soruşturma çerçevesinde, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan imam R.K. hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı.

Uygunsuz görüntü iddiaları ve idari soruşturma

Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan iddialara göre, imam R.K.’nın telefonunda uygunsuz görüntülerin bulunduğu öne sürüldü. Bu iddiaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından R.K. hakkında idari bir soruşturma başlatıldı ve inceleme için iki müfettiş görevlendirildi. İmamın şu an yıllık izinde olduğu öğrenildi.

Cinayet soruşturması devam ediyor

21 Ağustos’ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, çeşitli tutuklamalarla sürüyor. Narin’in amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi, cinayet soruşturması kapsamında tutuklandı.