Narin’in ölümüyle ilgili cinayeti kimin ve neden işlediği konusunda farklı senaryolar ortaya atıldı.

İşte gündemdeki 10 olası senaryo:

İddia 1

Narin, ahırda amcası Salim ile yengesi Hediye Güran'ı uygunsuz bir şekilde gördü. Küçük kız, bunu babasına anlatacağını söyleyince amcası tarafından katledildi.

İddia 2

Narin ağabeyi Enes ve kuzenlerinin ahırda ilişkisini gördü, ağabeyi tarafından öldürüldü. Anne amca Salim Güran'ı yardım için aradı. Amca Narin'in cansız bedenini alıp ortadan yok etti.

İddia 3

Narin amcası, annesi ve yengesinin ilişkisini evde gördü, ertesi gün ahırda amcası tarafından organize plan yapılarak öldürüldü.

İddia 4

Narin, ağabeyi ve amcasını ilişki yaşarken ahırda yakaladı. Bunun üzerine ağabey Narin'e tekme attı, amca boğdu. Veya amca Narin'in ayağına tekme attı, ağabey Enes, Narin'i boğarak öldürdü.

İddia 5

Ağabeyi Enes Güran'ın Narin'i öldürdüğü iddialarda yer alırken, sesler üzerine ahır tarafına giden anne Yüksel Güran, Narin'i kurtarmak için Enes'in kolunu dişledi, sırtını tırmıkladı. Ancak bu Narin'in öldürülmesini engelleyemedi. Bu olayın ardından hemen amca Salim'e haber verildi. Amca Salim de Enes'e yumruk attı ve dövdü. Ardından hızla Narin'in cansız bedenini yok ettirdi. Ve herkese oynaması gereken oyunu söyledi.

İddia 6

Ağabey Enes ile kuzeni köpeğe istismarda bulunurken Narin gördü. Bunun üzerine ağabey Narin'i öldürdü olayda kuzeni de yer aldı.

İddia 7

Enes ile yengesi Hediye ilişki yaşadı. Narin bu ilişkiyi görünce ağabey Enes, Narin'i öldürdü.

İddia 8

Narin'in DNA'sının amca Salim'in aracının ön şoför koltuğunda ve direksiyonda çıkması şu iddiayı da ortaya çıkarttı: Amca Salim, eve gelen Narin'i görünce, arabasına çağırdı. Narin'e istismar girişiminde bulundu. Narin bunu babasına anlatacağını söyledi. Amca Narin'i ön şoför koltuğunda boğarak öldürdü.

İddia 9

Narin ağabeyini yasaklı madde içerken gördü. Bunun üzerine yasaklı madde etkisinde olan ağabey Enes Güran kardeşini boğarak öldürdü.

İddia 10

Amca Salim ile baba Arif Güran arasında 50 milyon TL değerindeki bir arazi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlık sonucunda amca intikam almak için Narin'i öldürdü.