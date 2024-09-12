Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir rapor ortaya çıktı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun raporuna göre Narin kaybolduğu gün hayatını kaybetti.

Açıklanan rapora göre Narin'in üzerinde amca Salim Güran dışında kimsenin DNA'sına rastlanmadı.

Cenaze deforme olduğu için çalışmaların bir hafta süreceği tahmin edilirken, Narin’in boğularak öldürüldüğüne yönelik bulgular tespit edildi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin Güran’la ilgili yeni raporunda şunlar kaydedildi:

1- Cinsel istismar yok.

2- Kaybolduğu gün öldü.

3- Vücudunda kesici-delici alet izi veya ateşli yaralama bulgusu yok

4- Yüksek şüphe boğularak öldürüldüğü yönünde, boğazında bu yönde emareler var.

"Üçüncü bir şahsa ait herhangi bir DNA örneği çıkmadı"

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin’in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede, 19 gün su altında kaldığı için üçüncü bir kişiye ait DNA örneğinin olmadığının rapor hâline getirildiğini açıkladı. Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan Eren, şunları söyledi:

“Bu bir ön rapor değil, Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun Narin’in bedeni ve Narin’in içinde bulunduğu torbada aldığı üçüncü şahıslara ait DNA örneğinin çıkabilme olasılığına ilişkin numunelerden, herhangi bir DNA örneğinin çıkmadığına dair rapor. Yanlış bir tanımlama var. Adeta Narin’i ölümüne ilişkin sebebe veya sebebin tespiti konusunda bir rapormuş gibi bir algı var ancak bu rapor sadece Narin’in üzerinde üçüncü bir kişiye ait DNA örneğinin çıkıp çıkmamasına dair bir rapor. Maalesef söyledik, en büyük kaygımız da oydu. 19 gün gibi uzun bir süre içerisinde su altında kalmış olması nedeniyle, bu yönlü bir tespitin yapılmasına ilişkin koşulları ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu olası bir numune varsa üçüncü şahsa ilişkin de maalesef bu süre zarfı içerisinde tespiti konusunda süreci zorlaştırıyor. Gelen rapor da bunu doğrulamış oldu. 19 günlük bir süre zarfı içerisinde Narin’in üzerinde herhangi bir üçüncü şahsa ilişkin bu sebepten bir DNA örneğinin çıkmadığını söyleyebiliriz.”

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinden sonra haber alınmayan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanırken, 22 şüpheli ise adliyeye sevk edilmişti.