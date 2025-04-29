Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde vahşice katledilen Narin Güran cinayeti davasında, 3'ü çocuk olmak üzere 15 sanık hakkında suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. Karar duruşması 2 Mayıs'ta yapılacak.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolduktan sonra vahşice katledilen 19 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasında, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili olarak 15 sanık, suçluyu kayırma suçundan yargılanıyor. Bu sanıklar arasında, Narin Güran’ın amcaları, kuzenleri, yengeleri ve cinayet zanlısı Salim Güran’ın işçileri de yer alıyor.

15 sanık hakkında ceza talebi

Savcılık, sanıklar hakkında suçluyu kayırma suçundan 5 yıl hapis cezası talep etti. Dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, cinayetle ilgili olarak şüpheli görülen isimlerin tutukluluk halleri devam ediyor.

Karar duruşması 2 Mayıs'ta yapılacak

Narin Güran cinayetinin karar duruşması, 2 Mayıs 2025 tarihinde Diyarbakır Adliyesi'nde yapılacak. Ailenin avukatları ve mağdur tarafının yakınları duruşmaya büyük bir katılım gösterecek. Duruşma, olayın tüm yönleriyle netleşmesi için önem taşıyor.