Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 18 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada kritik gelişmeler yaşanıyor. Sanıklar arasında yer alan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Mahkeme 3 tanığın dinlenmesine karar verdi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ikinci duruşması öncesinde aldığı ek kararla 1’i tutuklu olmak üzere 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenmesine hükmetti. Duruşmada:

Amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A. zorla getirilecek.

ve zorla getirilecek. 15 yaşındaki tutuklu şüpheli R.A. cezaevinden duruşmaya getirilecek.

Ses kayıtları ve güvenlik görüntüleri dosyada

Dava dosyasına eklenen önemli deliller arasında, 7 Eylül’de amca Erhan Güran’ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katıldığı toplantıya dair ses kayıtları bulunuyor. Ayrıca, çoban Ahmet A. ile yapılan Türkçe ve Kürtçe görüşmelere ait kayıtlar da mahkemenin değerlendirmesine sunuldu.

R.A.'nın tanıklık konusu

Davanın ilk duruşmasında tanıklık yapmak istemediğini belirten R.A., mahkeme salonundan çıkarılmıştı. Ancak sanık avukatlarının talepleri üzerine genç şüphelinin tekrar dinlenmesi kararlaştırıldı.

26 Aralık’taki duruşmada tanıkların vereceği ifadelerle, olayın aydınlatılmasına yönelik önemli adımlar atılması bekleniyor.