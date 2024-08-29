Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın akıbetini aydınlatmak amacıyla sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G., kolundaki ısırık izi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kolundaki iz, kayıp kız kardeşe mi ait?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan küçük Narin Güran ile ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabey E.G.'nin kolundaki ısırık izinin, kayıp kız kardeşi Narin'e ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği bilgisi alındı.