Diyarbakır’da 19 gün sonra cesedi bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler için son kez olmak şartıyla gözaltı süresi 24 saat daha uzatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Kur’an kursundan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 19 gün sonra cesedi bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir" denildi.

Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve iki ağabeyinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen özel ekiplerce yapılan çapraz sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheliden mahallede görevli imam jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İtirafçı tutuklandı, Salim Güran'ın avukat davadan çekildi

Narin Güran cinayetinde, cesedi evin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarma ifadesinin ardından savcılığa ve buradaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdiğini, üstüne bir taş koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar “Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum" demişti.

Amca ve köy muhtarı Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" sözleriyle dosyadan çekildiğini açıkladı.